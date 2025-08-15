Bei allem Trubel um Woltemade gibt es weitere Transfergerüchte rund um den VfB Stuttgart. Berichten zufolge soll Tomás wieder für den VfB spielen. Wird der Transfer am Wochenende perfekt?

Tiago Tomás ist Medienberichtenzufolge ein Kandidat für einen noch angedachten Neuzugang beim VfB Stuttgart.

Stuttgart - Stürmer Tiago Tomás steht Medienberichten zufolge vor der Rückkehr zum VfB Stuttgart. Der VfB habe eine Einigung mit dem VfL Wolfsburg erzielt, berichtete Sky. Tomás wird demnach bis 2029 unterschreiben und am Wochenende den Medizincheck absolvieren. Der Transfer soll die Schwaben insgesamt 13 Millionen Euro Ablösesumme kosten.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Tomás wieder die Offensivoptionen der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß vergrößern soll. Der DFB-Pokalsieger ist noch auf der Suche nach Verstärkungen im Angriff.

Der 23 Jahre alte Portugiese spielte bereits zwischen Januar 2022 und Sommer 2023 für die Schwaben, damals war Tomás von Sporting Lissabon ausgeliehen. 2023 hatte der damals finanziell gebeutelte VfB nach dem erst in der Relegation gesicherten Klassenverbleib die Kaufoption über 15 Millionen Euro nicht eingelöst.

Tomás hatte sich damals emotional von den Schwaben verabschiedet: „Ihr habt an mich geglaubt, als es sonst keiner tat.“ Für die Wolfsburger kommt der Angreifer in 65 Bundesligaspielen auf neun Tore.