Die Boxfans dürfen sich auf einen Heimauftritt des aktuell besten Schwergewichtlers Deutschlands freuen. Der Gegner steht nun fest - es ist ein 29-jähriger Pole, der 2,01 Meter groß ist.

Berlin - Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel kämpft nach Informationen der „Bild“-Zeitung am 10. Januar 2026 in Oberhausen gegen den Polen Damian Knyba (29). Damit ist ein Duell gegen den früheren IBF-Weltmeister Daniel Dubois (28) vom Tisch, obwohl laut „Bild“ bereits intensiv über ein Duell verhandelt worden war. Allerdings soll das Team des Briten dann doch einen Kampf gegen den Deutschen abgelehnt haben.

Die Rechte an dem Kampf soll sich der Streamingdienst DAZN gesichert haben. Der 33 Jahre alte Bochumer hatte zuletzt im März 2023 in Bochum bei seinem K.o.-Sieg gegen Agron Smakici in Deutschland geboxt. Danach folgten drei Kämpfe in Riad.

Kabayel hatte im Februar den chinesischen Knockout-Experten Zhilei Zhang im saudi-arabischen Riad vorzeitig besiegt und sich den Interimstitel des Verbandes WBC gesichert. Knyba war zuletzt Trainingspartner von Zhilei Zhang.