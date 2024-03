Grimma - Sachsens Mittelstand bleibt nach Darstellung der Landesregierung das Rückgrat der sächsischen Wirtschaft. Wie aus dem am Mittwoch in Grimma veröffentlichten Mittelstandsbericht hervorgeht, waren 2021 in Sachsen mehr als 131.600 umsatzsteuerpflichtige Unternehmen registriert, die nahezu komplett dem Mittelstand zuzurechnen seien. Der Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sei geringfügig höher als im bundesweiten Durchschnitt (99,5 Prozent). Als KMU gelten dem Bericht zufolge Unternehmen mit maximal 249 Beschäftigten sowie einem jährlichen Umsatz bis 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme bis 43 Millionen Euro.

Zudem gleichen sich die Größenstrukturen der sächsischen Wirtschaft dem gesamtdeutschen Niveau an. So habe der Anteil der KMU am Gesamtumsatz von rund 67 Prozent im Jahr 2016 auf etwa 54 Prozent im Jahr 2021 abgenommen. Der deutschlandweite KMU-Anteil am Umsatz betrage etwa 33 Prozent. Obwohl die Umsatzanteile sächsischer Großunternehmen deutlich zugenommen hätten, verdeutlichten die Zahlen die weiterhin hohe Bedeutung des Mittelstands, heißt es in dem Bericht des Wirtschaftsministeriums.

„Nur mit einem starken Mittelstand gelingt die Transformation der Wirtschaft“, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Der Mittelstand erwirtschafte mit gut 54 Prozent mehr als die Hälfte der im Freistaat hergestellten Waren und Dienstleistungen. Er beschäftige rund 72 Prozent der Arbeitskräfte und bilde rund 70 Prozent der Auszubildenden aus.

Der Bericht wurde vom Ifo-Institut Dresden zusammen mit dem Zentrum für Sozialforschung Halle (ZSH) erstellt. Er analysiert erstmals auch die Situation marktorientierter Sozialunternehmen - sogenannter Social Entrepreneurs. Dulig besuchte mit Sozialministerin Petra Köpping (SPD) im Landkreis Leipzig das Unternehmen Hejmo-Homes, das nachhaltige Modulhäuser und kompakte Mini-Häuser entwickelt - sogenannte Tiny Houses.