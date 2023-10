Halle - Der Bergzoo Halle freut sich über die Geburt des ersten Totenkopfäffchens seit längerer Zeit. Am Donnerstag habe ein Jungtier das Licht Welt erblickt, teilte der Zoo am Sonntag mit. Damit sei die zweijährige Pause beendet, in der mangels geeigneter Männchen kein Totenkopfaffennachwuchs im Bergzoo geboren wurde. Derzeit leben im halleschen Bergzoo 22 Totenkopfaffenweibchen. Der Zoo rechnet in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Jungtieren.