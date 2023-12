Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Goslar lockt jedes Jahr viele Besucher an. Weniger bekannt ist ein Markt am Stadtrand, der bei einigen Besuchern einen Adrenalin-Schub auslösen könnte.

Goslar - Platzangst sollten Besucher eines Weihnachtsmarktes in Goslar am dritten Adventswochenende nicht haben. Denn der Markt im Bergwerksmuseum Rammelsberg am südlichen Stadtrand von Goslar findet am Samstag und Sonntag zum Teil unter Tage statt, wie die Betreiber mitteilten. Die traditionelle Veranstaltung gibt es jedes Jahr.

Mit dem Zuspruch am ersten Tag zeigten sich die Veranstalter zufrieden. Der Markt sei sehr gut besucht, sagte ein Sprecher am Samstag. „Wir sind voll zufrieden.“

In den ehemaligen Minenschächten werden Besuchern unter anderem regionales Kunsthandwerk und Speisen angeboten. Über Tage gibt es ein Bühnen- und Unterhaltungsprogramm. Die Veranstalter warben etwa mit Vorlesestunden mit dem Weihnachtsmann und Glasbläsern. Für die Veranstaltung, für die Besucher ein Ticket benötigen, soll die Grube zudem festlich geschmückt sein. Auch Führungen seien möglich.

Der Weihnachtsmarkt in dem Bergwerk ist nicht der einzige ungewöhnliche im Harz. An den ersten beiden Adventswochenenden wurde jeweils ein Weihnachtsmarkt im ältesten Vollblutgestüt Deutschlands in Bad Harzburg veranstaltet.