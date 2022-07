Berentzen schließt erstes Halbjahr besser ab als im Vorjahr

Blick auf einen Gebäudeteil des Getränkeherstellers Berentzen in Haselünne.

Haselünne - Der Wegfall der Corona-Einschränkungen hat beim emsländischen Getränkehersteller Berentzen zu einem besseren Geschäftshalbjahr geführt. Bei Likören und Markenspirituosen, aber auch bei Handelsmarkenspirituosen und bei alkoholfreien Getränken habe es wieder ein deutliches Wachstum gegeben, teilte die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft in Haselünne mit.

In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte die Unternehmensgruppe demnach einen Konzernumsatz von 79,0 Millionen Euro, was einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 17 Prozent bedeutet. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs demzufolge in dem Vergleichszeitraum um gut 42 Prozent von 2,6 Millionen auf 3,7 Millionen Euro.

Die Erlöse im ersten Halbjahr hätten damit wieder das Niveau eines ersten Halbjahres vor der Corona-Pandemie erreicht. Das Ergebnis hätte noch besser ausfallen können, wenn es nicht die starken Kostensteigerungen für Material und Energie aufgrund des Ukraine-Krieges gegeben hätte, hieß es.