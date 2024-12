In Calbitz hat sich ein 25-Jähriger bei einem Autounfall schwer verletzt (Symmbolbild).

Wermsdorf - Berauscht und ohne gültigen Führerschein hat ein 25-Jähriger im Landkreis Nordsachsen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Baum gefahren. Er verletzte sich bei dem Unfall am Freitagabend in Calbitz schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Pkw nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen mehrerer Straftaten, darunter Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.