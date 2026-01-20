Statt netter Worte und sonniger Ansichten kam eine Postkarte aus Spanien mit einem besonderen Inhalt in Deutschland an. Der Zoll untersuchte sie genauer.

Potsdam - Es waren Urlaubsgrüße der ganz besonderen Art: Der Zoll in Potsdam hat eine Postkarte aus dem Verkehr gezogen, die unter einer Folie versteckt Kokain enthielt. Die „berauschende Sendung aus Spanien“ wurde bereits am 9. Januar gefunden, wie der Zoll mitteilte.

„In der auf den ersten Blick harmlos wirkenden Postkarte wurde anstelle netter Urlaubsgrüße eine silberfarbene Kunststofffolie mit einer weißen kristallinen Substanz verklebt“, hieß es. Das Ergebnis einer Untersuchung war eindeutig: „Ein durchgeführter Drogentest wies Kokain nach.“ Gegen den Empfänger der Postkarte wird ermittelt.