Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt winterlich. Nebel und Glätte können zu Problemen führen. Der Winterdienst am Flughafen ist weiter gefragt.

Berlin - Das weiter winterliche Wetter sorgt am Hauptstadtflughafen BER nach Unternehmensangaben für keine weiteren Probleme. „Die Enteisungszeiten sind normal. Der Flugbetrieb ist stabil“, sagte eine Sprecherin.

Zum Ende der Winterferien in Berlin und Brandenburg sei das Verkehrsaufkommen etwas höher. Nach Angaben der Sprecherin werden heute etwa 77.000 Passagiere bei An- und Abflügen am BER erwartet.

Aufgrund von Blitzeis war der Flugbetrieb in Schönefeld von Donnerstagabend an eingestellt. Erst Freitagmittag hoben die ersten Maschinen wieder ab. Es fielen aber viele Flüge aus und es gab Verspätungen.