Der Vorname Matteo bleibt auch in diesem Jahr höchst beliebt für neugeborene Jungen in Sachsen-Anhalt. Auch bei den Mädchen ist ein Klassiker vorne mit dabei.

Beliebteste Vornamen in Sachsen-Anhalt: Hannah und Matteo

In Sachsen-Anhalt waren Hannah und Matteo die beliebtesten Vornamen für Jungen und Mädchen. (Archivbild)

Magdeburg/Ahrensburg - Hannah und Matteo sind 2024 in Sachsen-Anhalt die beliebtesten Vornamen für Babys gewesen. Ebenfalls beliebt gewesen seien bei Mädchen die Namen Frieda und Emma, sowie bei Jungen Emil und Karl, teilte der Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein mit. Er veröffentlicht seit 2005 regelmäßig eine Liste mit den beliebtesten Babynamen in Deutschland.

In Sachsen-Anhalt änderte sich nach Angaben des Namensforschers wenig bei den beliebtesten Babynamen. Hannah und Matteo werden - einschließlich ihrer unterschiedlichen Schreibweisen - auch bei der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) bereits seit 2022 als beliebte Vornamen in Sachsen-Anhalt geführt.

Beliebteste Namen in Sachsen-Anhalt auch bundesweit weit vorne

Der Namensforscher Knud Bielefeld erfasste eigenen Angaben zufolge für das Jahr 2024 mehr als 240.000 Geburtsmeldungen aus Kliniken und Standesämtern aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 36 Prozent aller in Deutschland geborenen Babys. Die Auswertung basiere auf Quellen aus 391 Städten, in 450 Städten gebe es eine Geburtsklinik.

Auch bei der bundesweiten Statistik finden sich Hannah und Matteo jeweils in den Top 5. Deutschlandweit seien die beliebten Mädchennamen in diesem Jahr Emilia, Sophia und Emma gewesen. Bei den Jungen hätten Noah, Matteo und Elias vorn gelegen.

Bielefeld veröffentlicht die Ranglisten der Vornamen seit 2005. Eine ähnliche Statistik - allerdings nach eigenen Angaben mit rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern - gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus.