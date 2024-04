Berlin/Driebergen - Nach jahrelanger Flucht ist nach Angaben der niederländischen Polizei ein belgischer Drogenboss in Berlin festgenommen worden. Der 48-Jährige war den Angaben zufolge seit 2020 auf der Flucht vor der belgischen und niederländischen Justiz und soll bereits am Donnerstag festgenommen worden sein. In den Niederlanden war er wegen des Handels von Kokain und Heroin zu einer Haftstrafe von elf Jahren verurteilt worden, in Belgien muss er nach Angaben der Polizei noch eine Haftstrafe von acht Jahren verbüßen.

„So endet nach langer Suche das Imperium eines hart gesottenen Drogenkriminellen“, teilte die Polizei mit. Der Mann gehörte den Angaben zufolge zu den meistgesuchten Verbrechern Europas.

Im Januar 2023 hatte die Polizei Informationen erhalten, dass der Mann sich in Berlin aufhalte. Die Spuren führten zu einer Gaststätte, doch blieb die Fahndung zunächst erfolglos. Vor einigen Monaten sei die Zusammenarbeit mit speziellen Ermittlerteams aus Belgien und Deutschland intensiviert worden. Der Mann soll sich unter falschem Namen in Berlin aufgehalten haben. Die deutsche Justiz muss nun entscheiden, ob er an Belgien oder die Niederlande ausgeliefert wird.