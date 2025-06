Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 25-Jährige hatte als Beifahrer im Wagen gesessen, der beim Abbiegen mit dem Gegenverkehr kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin habe am Mittag auf der Landstraße beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen, das dann in die Beifahrerseite ihres Autos prallte.

Ihr Beifahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Laut Polizei besteht Lebensgefahr. Die ebenfalls 25-jährige Unfallverursacherin wurde ebenfalls verletzt, aber weniger schwer, ebenso der Fahrer des entgegenkommenden Autos. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.