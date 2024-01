Frank Faß, Inhaber vom Wolfcenter Dörverden, mit Wölfen in einem Gehege.

Dörverden - Wer schon immer davon geträumt hat, bei Vollmond um Mitternacht gemeinsam mit Wölfen zu heulen, hat dazu im Wolfcenter in Dörverden (Landkreis Verden) die Möglichkeit. Das nächste Mal ist das wieder am 24. Februar 2024 möglich, wie Inhaber Frank Faß sagte. Mitmachen können bis zu 90 Interessierte. Um Punkt Mitternacht setze die Gruppe zum Geheul an, um die Tiere zum Mitmachen zu animieren. „Bisher haben die Wölfe immer mitgemacht“, sagte Faß. Auf die Idee zu dem Event sei er gekommen, weil er immer wieder von Besuchern gefragt worden sei, warum Wölfe den Vollmond anheulten. „Dabei heulen sie zu jeder Mondphase“, sagt er. Der Glaube daran habe sich offenbar durch Gruselfilme verfestigt.