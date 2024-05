Emsbüren - Nach einem schweren Autounfall am Mittwochmorgen in Emsbüren im Landkreis Emsland ist ein 63 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte, erlag der Autofahrer am Mittwochnachmittag seinen Verletzungen. Nach den Erkenntnissen der Polizei fuhr der 63-Jährige mit seinem Wagen rückwärts auf die Straße und übersah dabei das Auto eines 33 Jahre alten Fahrers. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Wagen stießen zusammen. Der 63-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.