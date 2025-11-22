In Berlin-Gesundbrunnen läuft eine 70-Jährige auf eine Straße - und wird von einem Auto erfasst. Es gibt erste Erkenntnisse, wie es zu dem Unfall kam.

Berlin - Eine 70 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Gesundbrunnen von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll die Fußgängerin am Freitagmittag bei einer roten Fußgängerampel auf die Schulstraße gelaufen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei habe eine 32 Jahre alte Autofahrerin die Frau mit ihrem Auto erfasst. Die 70-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr.