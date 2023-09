Cuxhaven Bei Feuer an Bord und Schadstoffen: 20 Jahre Havariekommando

Wenn viele Menschen, wichtige Güter oder die Umwelt auf deutscher See in Gefahr sind, übernimmt das Havariekommando. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten ist die Einrichtung für große Unglücke in Nord- und Ostsee zuständig.