Bei einem Brand in einem Fachwerkhaus in Templin kommt illegale Pyrotechnik zum Vorschein. Was die Ermittler über die Feuerwerkskörper und den entstandenen Wohnungsschaden sagen.

In Templin löscht die Feuerwehr einen Brand in einem Fachwerkhaus. Dabei tauchen auch 18 illegale Feuerwerkskörper auf. (Symbolbild)

Templin - Bei einem Wohnungsbrand in Templin in der Uckermark haben Einsatzkräfte verbotene Pyrotechnik entdeckt. Wie die Polizei sagte, wurden 18 Feuerwerkskörper der Kategorie F4 gefunden und beschlagnahmt. Für diese Pyrotechnik ist eine spezielle Erlaubnis notwendig. In diesem Fall geht die Polizei dem Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz nach.

Mit dem Ausbruch des Brandes hatten die Feuerwerkskörper laut Polizei aber nichts zu tun. Ein Kaminbrand soll außer Kontrolle geraten sein.

Der 23 Jahre alte Mieter habe den Kamin in seiner Wohnung in einem Fachwerkhaus angezündet, dann aber das Haus verlassen, sagte ein Sprecher der Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache breitete sich das Feuer aus und richtete laut Polizei rund 100.000 Euro Schaden an. Der Mieter müsse vorerst woanders unterkommen, so die Direktion Ost.