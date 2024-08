Die Länderbahn bedient Strecken in der ostsächsischen Region. Nun gibt es Probleme mit der Infrastruktur am Eisenbahnknotenpunkt Bischofswerda - mit Folgen für den Trilex.

Behinderungen bei Trilex-Zügen am Bahnhof Bischofswerda

Dresden - Alle Trilex-Züge aus Richtung Görlitz und Zittau halten ab sofort nicht mehr am Bahnhof Bischofswerda. Die Länderbahn musste laut Mitteilung wegen baulicher Probleme bei der DB InfraGo ihr Verkehrskonzept kurzzeitig anpassen. Reisende mit Endziel Bischofswerda müssen daher bis Weickersdorf weiterfahren und dann per Busnotverkehr etwa halbstündlich weiter in die Kleinstadt.

Kritik an der Deutschen Bahn

Auch von dort in Richtung Dresden geht es den Angaben nach mit dem Ersatz und dann ab Weickersdorf mit dem Trilex. Nur Züge aus Dresden könnten in Bischofswerda halten, aber keine Umsteigeverbindungen abgesichert werden. „Bis auf Weiteres“ stünden dort zwei Gleise aufgrund einer nicht nutzbaren Brücke nicht zur Verfügung, mit „drastischen“ Folgen für den Betrieb an dem Eisenbahnknotenpunkt wie Fahrplanabweichungen und Zugausfällen“, kritisierte die Länderbahn.