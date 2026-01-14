Der große Garten- und Freizeitpark wird in diesem Jahr 65. Was Besucher mit Blick auf das Jubiläum erwartet und wie Tickets günstiger zu haben sind.

Mehr als 550.000 Besucher kamen in den vergangenen zwölf Monaten nach Angaben der Stadtwerke in den egapark, der 2026 sein 65-jähriges Bestehen feiert.

Erfurt - Er ging aus der ersten internationalen Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder hervor und war schon Bundesgartenschau-Standort: Der Egapark in Erfurt wird in diesem Jahr 65, genauso wie das dortige Deutsche Gartenbaumuseum. Gäste dürfen sich zum Jubiläum auf ein paar Besonderheiten gefasst machen.

„Als das wichtigste Gartendenkmal der 1960er-Jahre in Deutschland verkörpert er das Zusammenspiel von kunstvoller Gartengestaltung mit der Architektur der 60er und 70er-Jahre der DDR-Moderne“, sagte Geschäftsführerin Bettina mit Blick auf den Park. Die lange Geschichte der Anlage gebe Inspiration für die diesjährige Beetgestaltung, Hallenschau und Veranstaltungsformate.

Retro-Farbspiel in Gelb, Orange und Rot

Das große Blumenbeet solle in seiner Gestaltung an die 1960er-Jahre erinnern, mit farbintensiven Blumensorten in Gelb, Orange oder Rot. Vom 1. Mai bis 7. Juni sollen in Halle 1 prägende Momente aus 65 Jahren Parkgeschichte sichtbar werden. Pflanzenarrangements sollen dabei etwa Gemeinsamkeiten und Gegensätze der Gartenschaugestaltung der Moderne in Ost- und Westdeutschland zeigen.

Ausstellung zielt auch auf politische Dimension ab

Ab Ende April sollen 65 auf dem Parkgelände verteilte Infostelen über die frühere Gestaltung des Parks und bedeutende Orte darin informieren, etwa der Tanzplatz der Jugend.

Im Deutschen Gartenbaumuseum, das auf dem Gelände steht, ist die Sonderausstellung „iga*61. DDR durch die Blume“ geplant. Ab 14. August soll sie verdeutlichen, wie „politischer Anspruch, architektonische Gestaltung und gesellschaftlicher Alltag auf der iga zusammenkamen.“

Mehr als eine halbe Million Besucher

Im vergangenen Jahr kamen mit rund 549.300 Besucherinnen und Besuchern etwa sechs Prozent mehr Gäste in den Park gegenüber dem Vorjahr. Damit habe der Park seinen Ruf als besucherstärkste Einrichtungen Thüringens untermauert, so egapark-Geschäftsführerin Bettina Franke.

Was kostet der Besuch und wie kann man sparen?

Die Preise für Tickets hängen von verschiedenen Faktoren ab. In der aktuellen Wintersaison ist das reguläre Ticket für Erwachsene besonders günstig mit 6,50 Euro. In der Hauptsaison, ab Anfang April bis in den Oktober, sind 17 Euro fällig. Rabatte gibt es für Kinder, Gruppen und Familien etwa. Kleinkinder im Alter bis drei Jahre dürfen kostenlos in den Park.

Sparen können Besucher auch in der Neben- und Hauptsaison, wenn sie ein ab 17.00 Uhr gültiges Feierabendticket einlösen. Dafür zahlen Erwachsene fünf und Kinder sowie Jugendliche zwei Euro. Neu ist auch ein 10-Euro-Nachmittagsticket für Erwachsene. Dieses gilt an Wochenenden ab 14.00 Uhr. Nicht aber an Veranstaltungstagen und Feiertagen.

Jahrestickets gelten nicht für Sonderveranstaltungen

Das Jahresticket für Erwachsene ist nun regulär für 75 Euro, für Kinder und Jugendliche für 30 Euro zu haben. Tipp: Wer sich das Ticket noch bis Ende Januar holt, zahlt nur 70 beziehungsweise 22 Euro.

Aber Achtung: Bei besonderen Veranstaltungen im Park sind separate Tickets nötig. Besitzer von Jahreskarten erhalten in manchen Fällen Rabatte auf diese Eintrittspreise. So kostet etwa ein reguläres Ticket für die ab 24. Januar geplante „Dino-Lights“-Ausstellung mit riesigen Dinosaurier-Figuren 15 Euro für Erwachsene, Kinder bis 16 Jahren zahlen sieben Euro.