  3. Polizeieinsatz: Bedrohliches Verhalten – Mann in Eigenrode gestellt

Rettungskräfte greifen ein, eine Straße ist dicht: Ein Mann versetzt das Dorf Eigenrode in Aufregung. Was die Polizei jetzt zum Vorfall und zu den Ermittlungen sagt.

Von dpa 04.02.2026, 16:37
Ein 50-Jähriger löst durch sein bedrohliches Verhalten in Eigenrode einen größeren Polizeieinsatz aus. (Symbolbild)
Ein 50-Jähriger löst durch sein bedrohliches Verhalten in Eigenrode einen größeren Polizeieinsatz aus. (Symbolbild)

Eigenrode - Im Unstrut-Hainich-Kreis hat ein größerer Polizei- und Rettungseinsatz für erhebliche Verkehrseinschränkungen gesorgt. Grund war das bedrohliche Verhalten eines 50-Jährigen aus Eigenrode, wie die Polizei mitteilte. Nach der Beurteilung der Lage wurde die Ortsdurchfahrt für rund zwei Stunden gesperrt, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen. 

Gegen 15.15 Uhr konnte der Mann den Angaben nach gestellt und an Rettungskräfte übergeben werden. Zu den Hintergründen liefen derzeit die Ermittlungen und wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Auch werde der Gesundheitszustand des Mannes überprüft.