München - Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern München lobt die Bosse von Pokalgegner 1. FC Köln für den Umgang mit dem schwer verletzten Abwehrchef Timo Hübers. Der 29-Jährige hatte sich beim 0:1 zuletzt in der Bundesliga bei Borussia Dortmund schwer am Knie verletzt und fällt nun monatelang aus. Da sein Vertrag zum Saisonende ausläuft, gibt es beim FC dem Vernehmen nach Überlegungen, den Kontrakt vorzeitig zu verlängern.

„Ich finde es sehr wichtig, dass man in so schwierigen Situationen als Verein dahintersteht, dass die Spieler merken, dass es auch mehr gibt als nur das nächste Spiel“, sagte Freund vor dem Zweitrundenspiel bei den Kölnern am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky). „Timo ist ein ganz wichtiger Spieler, ein langjähriger Spieler von Köln. Er hat sehr, sehr viel geleistet, geht immer voran. Es ist sehr, sehr schön, wenn er dann diese Unterstützung erfährt.“

Kölns Trainer Kwasniok dankbar über Zuspruch für Hübers

FC-Trainer Lukas Kwasniok sprach bei Hübers nach dessen Operation am Montag von einem noch „langen, steinigen Weg“ zurück. Der Abwehrspieler der Kölner hatte nach seiner Verletzung bereits viel Zuspruch auch von anderen erhalten. „Ich glaube, dass die Unterstützung aus unterschiedlichen Bereichen, dass ihm das hilft.“