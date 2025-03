Die Lehrstunde für Bayer Leverkusen durch entfesselte Bayern sorgt auch für internationale Schlagzeilen. Vor allem in Spanien titeln die Medien martialisch.

Bayern „überrollt“ Bayer: So titeln internationale Medien

München - Der FC Bayern München gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel im deutschen Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen deutlich mit 3:0. Das schreiben internationale Medien dazu:

England:

„Guardian“: „Etwas scheint hier zerbrochen zu sein, und es war nicht nur der Stolz von Xabi Alonso auf seine ungeschlagene Bilanz gegen Bayern München. Mit Vincent Kompany cruisen sie zum Bundesliga-Titel und nun cruisen sie auch ins Champions-League-Viertelfinale. Sie könnten auch Leverkusens besten Spieler, Florian Wirtz, im Sommer verpflichten, aber hier haben sie ihn aus dem Stadion geschossen. Es fühlt sich an, als wäre das Spiel vorbei - in mehr als einem Sinne.“

„The Sun“: „Ex-Man-United-Keeper macht Horrorfehler und schenkt Musiala das Tor.“

Spanien:

„Mundo deportivo“: „Leverkusen wird von Bayern überrollt.“

„As“: „Massaker an Xabi Alonso. Das siebte Mal brachte (den Bayern) Glück. Nachdem Xabi Alonsos Leverkusen in den sechs Spielen seit seiner Ankunft in der BayArena vor zweieinhalb Jahren nicht besiegt werden konnte, schlugen die Bayern die Mannschaft des spanischen Trainers schließlich im reinsten Bayern-Stil und auf die grausamste Weise.“

„Sport“: „Kane bringt Xabi Alonso an den Rand des K.o. Harry war selbst am Elfmeterpunkt und machte keinen Fehler. (...) Das letzte Wort fällt in der BayArena.“

„Marca“: „Die Bayern des Lebens in Europa. Ein Doppelpack von Kane und ein Tor von Musiala gegen ein Leverkusen, das nicht wiederzuerkennen war und kaum eine Chance für ein eigenes Tor hatte.“

Frankreich:

„Le Parisien“: „Als klarer Sieger des zu 100 Prozent deutschen Duells hat Bayern München eine große Chance auf die Qualifikation für das Viertelfinale. Es bedarf eines Kraftaktes von Bayer in einer Woche zu Hause, damit es anders kommt. (...) Es sind natürlich noch 90 Minuten zu spielen. Aber die Bayernspieler haben wie immer einen Fuß und bereits einige Zehen im Viertelfinale. Sie sind einem Finale in der Allianz Arena, von dem ganz Bayern träumt, einen Schritt näher gekommen.“

„L’Équipe“: „Bayern München hat eine ernsthafte Chance auf die Qualifikation für das Viertelfinale der Champions League. Im Achtelfinal-Hinspiel dominierten die Bayern klar Bayer Leverkusen, die nie richtig in Fahrt kamen und offensiv ziemlich arm waren.“

„RMC Sport“: „Bayern gewinnt, ohne zu zittern!“