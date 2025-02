Stuttgart - Nach den jüngsten Schlagzeilen um Joshua Kimmich hat Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund eine „sehr zeitnahe“ Entscheidung über dessen Vereinszukunft angekündigt. „Wir sind mit Jo im direkten Gespräch und das ist das Wichtigste“, sagte er nach dem 3:1 des FC Bayern ohne den verletzten Kimmich im Topspiel gegen den VfB Stuttgart.

Zu den Berichten der „Bild“ und anderen, dass die Münchner ihr Vertragsangebot an Kimmich zurückgezogen hätten, äußerte sich Freund beim Streamingdienst DAZN nicht konkret. Zu Meldungen über Angebote aus dem Ausland für den 30-Jährigen sagte Freund: „Ich habe keine bekommen. Weiß ich nicht. Es wird so viel spekuliert, es wird so viel geschrieben und so viel berichtet.“

Eberl: „Wir sprechen“

Auch Sportvorstand Max Eberl ließ sich zum tatsächlichen Stand der Verhandlungen und Gespräche kaum etwas entlocken. „Wir wissen, was wir aneinander haben. Wir gehen sehr, sehr respektvoll miteinander um und: Wir sprechen.“ Der Umgang und die Gespräche seien auch „die ganze Zeit auf Augenhöhe“.

Er sei nicht skeptisch, sagte Eberl, stellte aber auch klar: „Es steht generell keiner über dem Verein, und wenn ein Spieler sich anders entscheidet, entscheidet er sich anders. Und dann wird es auch beim FC Bayern weitergehen.“ An dem Punkt seien sie aber nicht, betonte er.

Goretzka würde sich über Kimmich-Verbleib freuen

Sie hätten nie irgendwelche Wasserstandsmeldungen gegeben über den Stand der Vertragsverhandlungen, stellte auch Freund klar: „Das werden wir auch jetzt nicht machen. Ich kann nur betonen, dass wir die letzten Monate mit dem Jo wirklich richtig gute und faire Gespräche geführt haben. Und das werden wir auch weiterhin machen.“

Kimmichs Vertrag beim aktuellen klaren Tabellenführer ist noch bis zum 30. Juni gültig. Teamkollege Leon Goretzka antwortete bei DAZN auf eine entsprechende Frage, dass er sich freuen würde, wenn Kimmich auch danach für den FC Bayern spielen würde.

Khedira mahnt: Kimmich bei Bayern „unabdingbar“

Zuvor hatte Ex-Weltmeister Sami Khedira Kimmichs Verbleib aus Sicht des FC Bayern sogar als „unabdingbar“ bezeichnet: „Bayern München braucht Joshua Kimmich.“ Und zwar als Spieler, „aber noch wichtiger als Persönlichkeit, als Führungsperson, weil Du wirst Manuel Neuer verlieren in den kommenden ein, zwei Jahren. Du wirst Thomas Müller verlieren in den kommenden ein, zwei Jahren“, erklärte Khedira. Wer führe dann die Bayern-Mannschaft an?, fragte er und ergänzte: „Es ist dann kein deutscher Nationalspieler mehr da, der die Führungsposition einnehmen kann.“