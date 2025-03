Lyon - Die Fußballerinnen des FC Bayern sind wie erwartet im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Meister verlor das Rückspiel bei Olympique Lyon 1:4 (1:0), bereits im ersten Aufeinandertreffen mit dem Rekordsieger der Königsklasse waren die Münchnerinnen mit 0:2 unterlegen. Zuletzt hatten sich die Bayern 2021 für das Halbfinale qualifiziert.

Das Bayern-Team von Trainer Alexander Straus begann stark und ging durch Nationalspielerin Klara Bühl (33. Minute) verdient in Führung. Nach einer Balleroberung setzte sich die 24-Jährige über die linke Seite durch, drang in den Strafraum ein und traf mit Hilfe des Innenpfostens in die lange Ecke.

Lyon dreht auf - Damnjanović raus

Nach dem Wechsel schlug jedoch Lyon zu, drehte das Spiel binnen 14 Minuten komplett. Melchie Dumornay (46.) per Kopf, Kadidiatou Diani (54.) nach einem kapitalen Fehler von Giulia Gwinn und Tabitha Chawinga (60.) sorgten für die Vorentscheidung. In dieser Phase verlor Bayern Stürmerin Jovana Damnjanović, die in der 51. Minute augenscheinlich mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden musste. In der Nachspielzeit traf die frühere Ballon-d'Or-Gewinnerin Ada Hegerberg (90.+4).

Am Donnerstag ist der letzte deutsche Vertreter im Einsatz. Allerdings droht auch dem VfL Wolfsburg das Aus. Bei Titelverteidiger FC Barcelona müssen die Wolfsburgerinnen ein 1:4 aus dem Hinspiel aufholen.