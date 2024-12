Im November rückt eine Krebs-Nachricht rund um Torhüterin Grohs den Sport beim FC Bayern in den Hintergrund. Auf der Mitgliederversammlung wendet sich Präsident Hainer an die 23-Jährige.

Bayern-Boss an krebserkrankte Torhüterin: „An deiner Seite“

München - Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat bei der Mitgliederversammlung einen besonderen Gruß an die Torhüterin Maria Luisa Grohs nach deren Krebs-Diagnose gerichtet. „Liebe Mala, wir alle stehen fest an deiner Seite“, sagte Hainer in seiner Rede. „Du bist eine starke Persönlichkeit, die vielen Betroffenen Mut macht. Werde bitte bald wieder gesund!“

Die 23 Jahre alte Fußballerin ist an einem „bösartigen Tumor“ erkrankt, wie der Verein und die Torhüterin im November öffentlich machten. Das Schicksal der Bayern-Sportlerin hatte viele bewegt. Hainer berichtete, dass Schreiben aus Wolfsburg, Madrid, Barcelona und London kamen. Auch die Südkurve in der Allianz Arena hatte nach der Nachricht ein Banner als Unterstützung für Grohs hochgehalten.