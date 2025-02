München - Nach dem souveränen Topspielsieg mit neuem Fußball-Schwung klatschten sich die Profis des FC Bayern zufrieden ab. Trainer Vincent Kompany huschte kurz ein Lächeln durchs Gesicht. Der Bundesliga-Primus aus München bleibt auch ohne den verletzt ausgeschiedenen Anführer Joshua Kimmich klar auf Meisterkurs. Die wieder frischer wirkenden Münchner besiegten den Tabellendritten Eintracht Frankfurt souverän mit 4:0 (1:0).

„Ich sage mal so: In der Saisonphase jetzt geht es nur um nackte Ergebnisse, aber du hast auch ein Gespür und du willst ja eigentlich nach Hause gehen und sagen: Boah, heute waren wir wieder gut“, sagte Thomas Müller beim Streamingdienst DAZN. Er durfte von Anfang an anstelle von Harry Kane ran.

Die Leistung der Mannschaft mache ihn stolz, betonte Bayerns Sportvorstand Max Eberl: „Wir haben doch in der letzten Woche das ein oder andere um uns herum gehört. Wir sind ruhig geblieben, wir haben uns auf das fokussiert, was wir erreichen wollten, nämlich den Tabellendritten der deutschen Bundesliga zuhause zu schlagen. Und das haben wir getan.“

Eberl: Kimmich schon angeschlagen ins Spiel

Michael Olise (45.+3 Minute), Hiroki Ito (62.), Jamal Musiala (83.) und Serge Gnabry (90. +2) brachten die Münchner Überlegenheit mit ihren Toren auch im Ergebnis zum Ausdruck. „Wir wussten, dass es ein sehr ambitionierter Monat wird, der Februar. Den haben wir mit Resultaten gezogen, heute mit einer eindrucksvollen Leistung“, sagte Eberl. Ärgern und beleidigt sein, bringe nichts.

Details zu Kimmich kannte Eberl kurz nach dem Spiel noch nicht. Dieser sei aber schon angeschlagen ins Spiel gegangen. Er hoffe, dass es nichts Ernstes sei.

Vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena betrat Torjäger Harry Kane nach einer Einblutung an der Wade den Rasen am Wahlsonntag erst, als die Partie nach dem Premierentreffer von Ito im Bayern-Trikot zum 2:0 quasi entschieden war.

Der Acht-Punkte-Vorsprung auf Bayer Leverkusen wurde von den Bayern mit dem nächsten Heimsieg eine gute Woche vor dem großen deutschen Champions-League-Duell mit dem Meister aus dem Rheinland gewahrt. Zum 900. Mal sind die Münchner nach einem Bundesliga-Spieltag Tabellenführer.

Gerade die Offensivleistung war nach ein paar Tagen Erholung deutlich besser als beim jüngsten 0:0 in Leverkusen und dem ebenfalls zähen 1:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow. Der angeschlagene Kane konnte lange unbesorgt von der Bank aus zusehen, wie seine Kollegen stürmten.

Fällt Kimmich aus?

Trainer Vincent Kompany muss sich allerdings nach Kane nun Sorgen um DFB-Kapitän Kimmich machen. Der 30-Jährige, der in dieser Saison noch keine Bayern-Spielminute verpasst hatte, setzte sich kurz vor der Pause auf den Rasen. Nach einer kurzen Besprechung mit den Teamärzten verließ der Mittelfeldchef den Platz und verschwand direkt in der Kabine. „Jo geht nicht gerne vom Platz“, betonte Eberl.

Fällt der Vielspieler länger aus? Kimmichs Position nahm Leon Goretzka ein. Nach seiner späten Energieleistung zum 3:0 beendete Musiala leicht humpelnd auch vorzeitig den Arbeitstag.

Kimmich war gerade erst vom Spielfeld verschwunden, da belohnten sich die Bayern mit Kane-Ersatz Müller in der Startelf für einen dominanten Auftritt gegen eine ohne den verletzt fehlenden Abwehrchef Robin Koch nicht sattelfeste Frankfurter Defensive. Sané bediente Olise, der mit seinem starken Fuß aus kurzer Distanz erfolgreich abschloss. Nach einem Eckball, den die Frankfurter um Torwart Kevin Trapp schlecht verteidigten, erhöhte Ito.

Frankfurts Kristensen mit Turban

Bis zu Olises siebtem Saisontor fehlte der krönende Münchner Abschluss. Mehrmals parierte Trapp. Rasmus Kristensen klärte einen Schuss des wieder agileren Jamal Musiala auf der Linie (15.). Kristensen musste später nach einem Zusammenstoß mit Müller mit einem Turban-Verband am Kopf weiterspielen. Beim zweiten Münchner Tor war er es, der unglücklich Ito bediente.

Offensiv kam von den Gästen ohne den nach einer Erkrankung erst spät eingewechselten Ex-Münchner Mario Götze erstaunlich wenig. „Wir wollen einen mutigen Auftritt hinlegen“, hatte Trainer Dino Toppmöller vor dem Anpfiff gesagt. Den Worten folgten keine Großtaten.

Stürmer Hugo Etikité hatte nach einem Ballverlust von Bayerns Verteidiger Hiroki Ito die klar beste Chance vor der Pause (6.). Und der eingewechselte Elye Wahi war kurz nach dem Wechsel dem 1:1 nahe (47.).