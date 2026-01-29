Nur eines ihrer ersten elf Auswärtsspiele in der EuroLeague hatten die Basketballer des FC Bayern München gewonnen, der zweite Auswärtserfolg gelingt ausgerechnet beim Tabellenführer Hapoel Tel Aviv.

Tel Aviv - Mit einer ihren besten Saisonleistungen haben die Basketballer des FC Bayern München für eine große Überraschung in der EuroLeague gesorgt. Der Basketball-Bundesligist gewann beim Tabellenführer Hapoel Tel Aviv mit 79:64 (43:39). Nach acht Auswärtsniederlagen im Europapokal in Serie gelang den Bayern damit der erste Sieg in fremder Halle seit dem 6. November 2025. Trotz des zehnten Saisonerfolgs sind die Playoff-Plätze in der EuroLeague für die Münchener aber noch vier Siege entfernt.

Die Bayern begannen engagiert, fanden durch einige Dreier früh ihren Rhythmus und lagen nach dem ersten Viertel nur mit 23:26 zurück. Im zweiten Durchgang verteidigten die Gäste auch stark, selbst ein 0:9-Lauf konnte die Münchener nicht beirren. Stattdessen fand nun auch Basketball-Nationalspieler Andreas Obst ins Spiel und verhalf den Bayern zu einer 43:39-Halbzeitführung. Mit einem 11:0-Lauf beendete der Basketball-Bundesligist das zweite Viertel.

Bayern kontrolliert Tabellenführer nach der Pause

Nach der Pause kontrollierten die Bayern mit ihrer Verteidigung das Spiel und ließen in den ersten sieben Minuten nur zwei Punkte zu. Die Münchener bauten ihren Vorsprung im dritten Durchgang vor allem dank Nenad Dimitrijevic auf bis zu 15 Zähler Differenz aus. Fünf Minuten vor Spielende hatte sich der Basketball-Bundesligist entscheidend auf 73:54 abgesetzt.

Am Ende verpassten die Bayern nur knapp ihren höchsten Saisonerfolg in der EuroLeague. Isiaha Mike führte die Gäste mit 16 Punkten an, Andreas Obst folgte mit 13 Zählern. Gegen die starke Verteidigung der Bayern verfehlte Tel Aviv 21 Dreier in Serie.