Leverkusen - Teile der Fanszene von Bayer Leverkusen haben vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 mit einem Pfeifkonzert ihren Unmut über die aus ihrer Sicht zunehmende Ausrichtung der Heimpartien auf Eventcharakter zum Ausdruck gebracht. Der Leverkusener Fan-Dachverband „Nordkurve 12“ hatte vor der Partie in einer Stellungnahme Kritik an der zunehmenden „Eventisierung“ beim deutschen Fußball-Doublesieger geäußert und eine entsprechende Aktion angekündigt.

Vor der Nordkurve hing ein Banner mit dem Spruch „Wir pfeifen auf eure Eventisierung“. In einem Statement erklärte der Dachverband: „Bei der Hymne und der Aufstellung wird auf optische Mittel verzichtet und stattdessen auf diese Eventisierung gepfiffen. Man will kein Protagonist in einer vermeintlichen Bayer-04-Welt sein, die mehr an NFL oder Konzerte als an ein Fußballspiel erinnert.“

Kritik an Lichtshow und Weihnachtssingen

Die Mannschaft sei über den Protest informiert und wisse, dass er nicht gegen sie gerichtet sei, hieß es. Ein zentraler Kritikpunkt der Fans betrifft die neue Lichtshow vor Spielbeginn. Obwohl die Lichtanlage den Fanvertretern vorgestellt und ein Dialog über ihren Einsatz vereinbart worden sei, seien Vorschläge zur Verbesserung nach ersten Tests nur unzureichend berücksichtigt worden.

Zusätzlich äußerte die Fanszene Kritik am Weihnachtssingen nach dem letzten Heimspiel vor dem Jahresende gegen Freiburg. Dadurch habe „man den Fans die letzten Momente des gemeinsamen Feierns mit der Mannschaft genommen“, hieß es. Mit Anpfiff des Spiels unterstützten die Anhänger das Team wie gewohnt. Schon bei der Vereinshymne wurden wieder Fahnen geschwenkt.