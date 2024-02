Berlin - Auch am Mittwoch müssen sich die Berlinerinnen und Berliner wieder auf einige Straßensperrungen einstellen. Die Elsenbrücke in Friedrichshain soll voraussichtlich noch bis Mittag für den Autoverkehr gesperrt sein, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Hier müssen noch Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn fertiggestellt werden.

Wegen eines Kraneinsatzes wird die Hadlichstraße in Pankow ab sechs Uhr für Autos und Radfahrer gesperrt. Bis zum Freitagabend ist die Straße in beide Richtungen vor der Einmündung Damerowstraße nicht befahrbar.

In Moabit beginnt am Mittwochmorgen die Hauptphase einer Baustelle auf der Perleberger Straße. Voraussichtlich bis Herbst 2025 soll die Straße in Richtung der Fennstraße zwischen Birkenstraße und Ellen-Epstein-Straße für den Autoverkehr gesperrt bleiben. An der Kreuzung von Perleberger Straße und Fennstraße können Autofahrer in diesem Zeitraum aus Richtung der Heidestraße kommend nicht nach rechts auf die Fennstraße abbiegen.