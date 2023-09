Baumschäden in Parks seit 2017 verdreifacht

Sondershausen/Rudolstadt - In den Parks der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten leiden die Bäume zunehmend unter der Klimakrise. Seit 2017 habe sich der jährliche Verlust an Kronenteilen und ganzen Bäumen als Folge von Extremwetter wie Trockenheit und Unwetter mehr als verdreifacht, teilte die Stiftung am Freitag mit. Seien bis zum Jahr 2017 im Durchschnitt 90 Bäume pro Jahr betroffen gewesen, habe sich die Zahl inzwischen auf um die 300 erhöht, sagte ein Sprecher.

Aktuell sind Teilbereiche des Schlossparks Sondershausen in Nordthüringen gesperrt. Dort weisen laut Stiftung zahlreiche Bäume gefährliche Trockenschäden auf, Äste und Kronenteile seien abgestorben. Sie würden derzeit begutachtet und dann zügig entfernt. Außerdem werde die Wiederherstellung von Wegen vorbereitet, die ein Starkregen Ende August ausgespült habe. Zur Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten gehören etwa ein Dutzend Parks.