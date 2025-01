Berlin - Die Zeit geht auch an Union-Trainer Steffen Baumgart nicht spurlos vorbei. „Ich kann jedem sagen: Auch ich werde älter und deswegen wird die Brille immer mehr auftauchen“, sagte der 53-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Spiel der Berliner am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg. Ein Reporter hatte bemerkt, dass der Rückkehrer beim Testspiel gegen Kiel eine Brille trug. Während der Bundesligapartie in Heidenheim aber nicht.

Die Entscheidung hänge von den jeweiligen Lichtverhältnissen ab, erklärte der Trainer. „Ich muss nur aufpassen, dass ich die richtige aufsetze. Ich habe auch eine, die verdunkelt sich. Nicht, dass einer das Gefühl hat, ich habe eine Sonnenbrille auf“, sagte Baumgart.

Immer als Letzter aus der Kabine

Auch die nächste Frage bezog der 53-Jährige dann auf sein Alter. Gegen Heidenheim war er nach der Halbzeit erst verspätet an seinem Platz auf der Bank angekommen. „Ich werde immer sehr spät draußen sein, da kannst du die Uhr nach stellen“, sagte Baumgart. Er verlasse die Kabine stets als Letzter.

„Wenn ich dir sage, dass ich noch mal Pipi mache, weil die Blase vielleicht nicht so lange hält - deswegen zögere ich das wirklich so lange wie möglich raus - ist es vielleicht wirklich eine Altersfrage“, scherzte der Coach. Er habe aber bisher noch nie etwas verpasst.

„So, gibt es noch Fragen zu den gesundheitlichen Entwicklungen von Männern mittleren Alters?“, schloss Unions Geschäftsführer Kommunikation, Christian Arbeit, an. Es ging dann aber wieder um andere Themen.