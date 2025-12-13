Berlin - Erst der Eier-Spruch, dann die Erlösung. Steffen Baumgart hatte nach dem 3:1 gegen den ungeliebten Liga-Rivalen RB Leipzig ein breites Lächeln im Gesicht. „Es lässt mich natürlich ein bisschen schmunzeln, dass wir drei Tore aus unserer Offensivabteilung haben – aus dem Spiel heraus. Wir sind zufrieden mit dem Sieg, wissen aber auch, wie hart die Arbeit war“, sagte der Union-Coach.

Seit dem 4:3 gegen Frankfurt im September hatte es keinen eigenen Treffer mehr durch einen Angreifer gegeben. Diese Statistik gehe ihm „auf die Eier“, hatte er im Vorfeld gesagt. Zudem waren die Unioner gegen RB seit vier Spielen ohne Treffer geblieben.

Gegner niedergerungen

Nachdem „Freddy (Rönnow) uns mit zwei überragenden Paraden im Spiel hält“, lief es. Erst traf der Ex-Leipziger Oliver Burke (57. Minute), dann legten Ilyas Ansah (64.) und Tim Skarke (90.+3) vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei nach.

„Ob der Bann gebrochen ist, werden wir sehen, es geht darum, einfach machen, es freut mich besonders, dass die Jungs, die hinten reinkamen, das Spiel mit gewonnen haben“, sagte Baumgart. Der Coach fügte an: „Die Jungs haben jeden Zweikampf angenommen, sind jedem Meter hinterhergelaufen, haben nicht nur geackert, sondern dann auch besser nach vorne gespielt und die Situationen, die sich uns geboten haben, sehr, sehr gut genutzt.“

Immerhin habe man „gegen eins der formstärksten Teams der Liga gewonnen. Wir haben den Gegner niedergerungen und auf unsere Art und Weise besiegt. Nach der Pause waren wir sehr scharf, sind körperlich an die Grenzen gegangen“, bilanzierte Baumgart. Torschütze Ansah sagte: „Wir haben den Willen, dieses Spiel zu ziehen.“ Durch den Sieg hält auch Unions Flutlichtserie: Seit September 2019 hat Berlin kein Heimspiel an einem Freitagabend verloren. Bislang holten die Berliner sieben Siege und zwei Unentschieden.