Berlin - Chefcoach Steffen Baumgart muss beim 1. FC Union Berlin künftig ohne seinen langjährigen Assistenten René Wagner auskommen. Wie die Eisernen mitteilten, verlässt der Co-Trainer den Verein aus persönlichen Gründen. Welche Aufgabe er künftig ausüben wird, und wer für ihn an der Seite Baumgarts in der Fußball-Bundesliga bei Union arbeiten wird, teilte der Club nicht mit.

Der 36-jährige Wagner unterstützte Baumgart beim Hamburger SV, SC Paderborn, dem 1. FC Köln und in Berlin in insgesamt 181 Pflichtspielen. Als Baumgart im März gegen den FC Bayern München gesperrt war, rückte der Assistent in die Verantwortung an der Seitenlinie und holte beim 1:1 gegen den Rekordmeister einen Punkt.

„Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, fällt mir nicht leicht, ist aber ein Schritt, den ich für meine persönliche Entwicklung ganz bewusst gehe“, wurde Wagner in einer Mitteilung der Eisernen zitiert.