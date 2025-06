Augsburg - Nach der Verpflichtung des neuen Trainers Sandro Wagner baut der FC Augsburg seine sportliche Führung komplett um. Der Fußball-Bundesligist stellt sich mit einem Quartett neu auf. Darunter ist der frühere Augsburger und DFB-Coach Manuel Baum (45), der künftig als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation fungiert. Neuer Sportdirektor wird wie erwartet Benjamin Weber (42), der vom Zweitligisten SC Paderborn kommt.

Marc Lettau (39), zuletzt Sportdirektor beim VfL Bochum, verantwortet die Kaderplanung. Der frühere Bundesligaprofi Julian Baumgartlinger (37) wird wiederum Koordinator Lizenzspielerabteilung.

Thorup weg, Jurendic weg

„Wir freuen uns sehr, dass Manuel, Marc und Julian zum FCA kommen werden. Durch sie gewinnen wir zusätzliche Kompetenz im jeweiligen Fachbereich. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihnen und Benni Weber als Sportdirektor an der Spitze im sportlichen Bereich für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind“, erklärte Geschäftsführer Michael Ströll.

Nach der Trennung von Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic gehen die Augsburger mit einer runderneuerten sportlichen Führung und dem neuen Coach Wagner (37) in ihre 15. Bundesligasaison. Das Ziel: mehr Talente entwickeln, begeisternden Fußball bieten und in der Tabelle noch weiter nach oben klettern.

Weber war früher Tuchels Videoanalyst

Baum war von Dezember 2016 bis April 2019 Trainer des FC Augsburg. Zuletzt arbeitete er als Leiter der Nachwuchsabteilung bei RB Leipzig. Weber wiederum war in Paderborn seit Januar 2023 Sportchef. Zuvor machte er sich einen Namen als Videoanalyst für Thomas Tuchel in Mainz, Dortmund, Paris und beim FC Chelsea. Lettau war seit Januar 2023 in verschiedenen Rollen in Bochum angestellt, bis Oktober 2024 als Sportdirektor.

Baumgartlinger war früher österreichischer Nationalspieler und jahrelang auch Kapitän. Nach nur einer Saison in Augsburg und wegen einer Knieverletzung beendete er Ende 2023 seine Karriere. Zuletzt arbeitete er für Sky Österreich als TV-Experte. Außerdem absolvierte er wie auch Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) oder Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) das Management-Programm der Europäischen Fußball-Union UEFA.