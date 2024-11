Bremen - Ein Tannenbaum mit Geldsäcken und Wünschen für eine klimafreundlichere Zukunft steht im Mittelpunkt einer Aktion von der Organisation Greenpeace in Bremen. Unter dem Motto „Milliardäre besteuern, Klima retten“ wollen die Aktivisten mit Menschen in der Innenstadt ins Gespräch kommen, wie ein Sprecher mitteilte. Der durch Geldsäcke an der Spitze gekrümmte Baum soll demnach die extreme Vermögensungleichheit zugunsten der Superreichen verdeutlichen. Die Aktivisten laden Bürgerinnen und Bürger ein, Wünsche für eine klimagerechte Zukunft an den Baum zu hängen, die aus einer Milliardärssteuer realisiert werden könnten.

Die Aktion wird laut Greenpeace bundesweit in 22 Städten organisiert. Die Organisation fordert, Vermögen ab 100 Millionen Euro mit zwei Prozent zu besteuern und die Einnahmen für den Klimaschutz und Zukunftsinvestitionen zu verwenden. Auch andere Organisationen und einige Politikerinnen und Politiker fordern eine international stärkere Besteuerung Superreicher.