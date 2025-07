Neuruppin - Ein Autofahrer ist in Neuruppin in seinem Wagen von einem Baum erschlagen worden. Der Baum stürzte heute Morgen auf das Autodach des 74-Jährigen. „Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb“, teilte die Polizei mit.

Seine Mitfahrerin erlitt nach Angaben der Ermittler leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 167 war nach dem Unglück zunächst gesperrt. Auch ein anderes Auto wurde von einem Ast getroffen und die Fahrerin leicht verletzt.

Bereits am Donnerstagabend war ein Mann in Südbrandenburg bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 21-Jährige wurde in Schlieben so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte.