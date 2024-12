Skifans kommen bald am Fichtelberg in Oberwiesenthal noch mehr auf ihre Kosten. Die Landesdirektion genehmigt den Bau einer neuen Sesselbahn.

Baugenehmigung für neue Sesselbahn am Fichtelberg erteilt

Oberwiesenthal - Die Investitionen am Fichtelberg nehmen immer weitere Dimensionen an. Die Landesdirektion Sachsen hat den Bau einer rund 950 Meter langen 8er-Sesselbahn am Kleinen Fichtelberg im Kurort Oberwiesenthal genehmigt. Die beiden bisherigen Schlepplifte sollen zurückgebaut und durch die neue Sesselbahn ersetzt werden.

Die Planung umfasst zudem den Neubau einer Berg- und Talstation, die in das bestehende Skigebiet integriert werden soll. Die Talstation soll im Bereich des Einstiegs der bestehenden Schleppliftanlage entstehen, die Bergstation südlich unterhalb des kleinen Fichtelberg-Gipfels. Durch die Erhöhung der Beförderungskapazität sollen Wartezeiten im Winter reduziert werden. Zudem werte der neue Sessellift das touristische Angebot des Kurortes und dessen umliegenden Einzugsgebietes auf.

Der Kurort Oberwiesenthal mit dem Fichtelberg ist ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel im Erzgebirge und lockt jedes Jahr Hunderttausende Touristen an.