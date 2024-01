Dresden - Die sächsischen Landwirte distanzieren sich von Demos und Aktionen, die von politischen Akteuren im Fahrwasser der Bauernproteste in der kommenden Woche geplant werden. Es gebe Versuche von Verbrüderungen, die nicht im Sinne der Bauern seien, sagte die Sprecherin des Landesbauernverbandes, Diana Henke, am Freitag in Dresden. „Wir reden nicht von Umsturz, sondern uns geht es um eine wirtschaftliche und wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Wir distanzieren uns von wilden, unkontrollierten Demos.“ Unter anderem habe eine in Dresden angemeldete Demonstration unter dem Motto „Tag des Widerstands“ nichts mit den Landwirten zu tun.