Bremerhaven - Protestierende Bauern haben am Freitagmorgen Verkehrsbehinderungen an Hafenzufahrten in Bremerhaven verursacht. Bei der angemeldeten Versammlung seien Landwirte mit insgesamt rund 70 Traktoren an drei Orten aufgefahren, teilte die Polizei mit. Betroffen seien mehrere Zufahrten ins Hafengebiet, die Zufahrten ins Überseehafengebiet seien teils mit Traktoren oder anderen Fahrzeugen blockiert worden. Die Blockaden würden aber regelmäßig geöffnet, daher fielen die Verkehrsbehinderungen den Angaben zufolge zunächst noch gering aus. Die Proteste sollten voraussichtlich etwa bis zum Mittag dauern.