Seit 1991 bringt die Landes-Bau-Ausstellung in Magdeburg Bauwirtschaft und Verbraucher zusammen. Thematisch spürt sie auch Trends nach. Mehr als 80 Aussteller sind diesmal dabei.

Die Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt mit mehr als 80 Ausstellern aus dem gesamten Bundesgebiet bringt Bauwirtschaft und Verbraucher zusammen. Sie kann bis 16. März auf dem Messegelände in Magdeburg besucht werden. (Archivfoto)

Magdeburg - Individuelles Planen, Bauen und Wohnen stehen an diesem Wochenende auf dem Magdeburger Messegelände im Mittelpunkt. Mehr als 80 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren ihre Dienstleistungen auf der Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt, wie der Veranstalter mitteilte. Neben den großen Fachrichtungen Bauen, Sanieren und Modernisieren rücke auch das große Thema Finanzierung in den Fokus. Zudem wollen Anbieter über neueste Entwicklungen in den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie und innovative Heizungssysteme informieren, wie es hieß.

Auch fürs Einrichten, den Garten und die Terrasse gebe es Spezialisten auf der Messe, die seit 1991 veranstaltet wird. Die Ausstellungsfläche erstrecke sich über zwei Messehallen und das Freigelände, hieß es. Auch moderierte Info-Veranstaltungen und ein Kinderprogramm gehörten zum Angebot. Zum Auftakt in die Messe, die bis Sonntag dauert, sollen Schülerinnen und Schüler sich mit Ausbildungsmöglichkeiten in den einzelnen Branchen vertraut machen und mit Unternehmensvertretern vor Ort ins Gespräch kommen.