Kamenz - Bauen in Sachsen wird immer teurer. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Baupreisindex für ein Wohngebäude um 10,5 Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Mittwoch mitteilte. Bereits 2022 waren die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 21,4 Prozent gestiegen. Für Arbeiten am Rohbau zahlten Kundinnen und Kunden den Angaben zufolge nun 9 Prozent mehr, Ausbauarbeiten verteuerten sich um 11,9 Prozent.