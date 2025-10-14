Auf einer Baustelle in Leipzig wird ein Mann von einem Bagger erfasst und stirbt. Das ist bisher bekannt.

Leipzig - Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Leipzig Probstheida ist ein Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 53-jährige Arbeiter am Montagmittag im Gleisbereich der Straßenbahn von einem Bagger erfasst. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Mittlerweile habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu der Unfallursache übernommen. Dabei kam auch eine Polizeidrohne zum Einsatz, die aus der Luft Fotos von der Unfallstelle machte, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Außerdem wird der Bagger nun von einem Gutachter untersucht.

Laut der Polizei finden auf der Prager Straße umfangreiche Baumaßnahmen an Schiene und Straße statt. Die Bauarbeiter, die bei dem Unfall ebenfalls vor Ort waren, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.