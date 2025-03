In Jena kommt es auf einer Baustelle zu einem Unfall. Ein Bauarbeiter kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus. Was ist bislang bekannt?

Jena - Ein Bauarbeiter ist in Jena von einem Gerüst etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der 48 Jahre alte Mann wurde bei dem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Die Polizei untersucht nun den genauen Hergang und prüft, ob es sich bei dem Unfall um eine fahrlässige Körperverletzung handelt. Auch das Amt für Arbeitsschutz wurde eingeschaltet.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieß ein Container, der an einem Kran hing, gegen das Gerüst. Durch die Erschütterung stürzte der Arbeiter demnach in die Tiefe.