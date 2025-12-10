Nächtliche Arbeiten an den Straßen Berlins sind keine Seltenheit. So trifft es aktuell einen Abschnitt der A111. Das müssen Autofahrer beachten.

Berlin - Aufgrund von Instandsetzungen der Fahrbahn wird die A111 von der Anschlussstelle Flughafen Tegel bis zum Autobahndreieck Charlottenburg voll gesperrt. Die Arbeiten sollen bereits um 21.00 Uhr beginnen, wie die Autobahn GmbH Südost mitteilte. Am Donnerstag ab voraussichtlich 5.00 Uhr soll der Verkehr wieder rollen, hieß es weiter. Bis dahin werden Autofahrerinnen und Autofahrer ab dem Heckerdamm an der Sperrung vorbeigeleitet.