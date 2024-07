Bauarbeiten in den Ferien schränken S-Bahn-Verkehr ein

Bauarbeiten anlässlich der Sommerferien schränken den S-Bahn-Verkehr in Hamburg und im Umland ein.

Hamburg - Bauarbeiten anlässlich der Sommerferien schränken den S-Bahn-Verkehr in Hamburg ein. Auch Linien, die ins Umland fahren, sind betroffen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die S5, die zwischen Stade und Elbgaustraße verkehrt, endet vom 5. bis einschließlich 28. August am Hamburger Hauptbahnhof. Sie fährt nicht weiter bis zum Bahnhof Elbgaustraße. In Hamburg kommt es zuvor schon auf der Linie zu Unterbrechungen.

Die S3, die Pinneberg und Neugraben verbindet, fährt vom 24. bis einschließlich 28. August nicht zwischen Altona und Eidelstedt. Die S2 (Altona-Aumühle) ist vom 29. Juli bis einschließlich 4. August zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet unterbrochen. Auf beiden Strecken richtet die Hamburger S-Bahn Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Fahrgäste der S1 (Wedel-Flughafen/Poppenbüttel) müssen bis einschließlich 29. August am Berliner Tor umsteigen. Auch dort behindern Arbeiten den Bahnverkehr.