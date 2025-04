Über neue U-Bahn-Linien wird in Berlin seit Jahrzehnten diskutiert. Konkret umgesetzt wurde nur wenig. Nun kommt ein neues Vorhaben in Gang.

Berlin - Die Bauarbeiten für die Verlängerung der U-Bahn-Linie 3 im Berliner Südwesten sind offiziell gestartet. Im Beisein des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) und anderer Senatsmitglieder drückte eine Maschine am bisherigen Endbahnhof Krumme Lanke eine erste Spundwand in den Boden. Sie gehört zu einer unterirdischen „Abstellanlage“ für Züge, die dort in Zukunft außerhalb der Betriebszeiten abgestellt werden.

Die Strecke der U3 wird im Stadtteil Zehlendorf vom U-Bahnhof Krumme Lanke bis zum S-Bahnhof Mexikoplatz verlängert, 2030 soll alles fertig sein. Der fragliche Abschnitt umfasst nur rund 800 Meter und soll unterirdisch unter der Argentinischen Allee verlaufen.

Der neue U-Bahnhof entsteht südlich des Mexikoplatzes. Die Kosten für die U3-Verlängerung werden derzeit auf rund 103 Millionen Euro beziffert. Hinzu kommen laut BVG etwa 22 Millionen Euro für die Abstellanlage.