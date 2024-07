Leipzig - Bahnreisende müssen vom 5. August an für gut zwei Monate mit Einschränkungen zwischen Leipzig und Chemnitz rechnen. Grund seien Bauarbeiten, teilte die Mitteldeutsche Regiobahn mit. Demnach verkehren die Züge der Linie RE 6 bis zum 13. Oktober zwischen Leipzig und Geithain nach regulärem Fahrplan. In Geithain erfolgt der Umstieg in den Schienenersatzverkehr mit späteren Abfahrtszeiten in Richtung Chemnitz Hauptbahnhof.