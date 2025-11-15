Arbeiten an der Stellwerkstechnik sorgen für diverse Streckensperrungen im Netz der Berliner S-Bahn. Fahrgäste rund um Pankow und Schöneweide müssen auf mehreren Linien mit Bussen fahren.

Berlin - Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Wochenende auf Streckensperrungen im Norden, Süden und Osten der Hauptstadt einstellen. Wegen Bauarbeiten an einem elektronischen Stellwerk fahren keine Züge der Linien S2 und S26 zwischen Pankow und Karow, wie die S-Bahn Berlin mitteilt. Auch die S8 fällt demnach zwischen Pankow und Hohen Neuendorf aus. Auf allen drei Linien fahren stattdessen Ersatzbusse.Im Süden Berlins sind ebenfalls mehrere Linien unterbrochen, wegen Arbeiten an einem Stellwerk. Zwischen Schöneweide und Neukölln fahren keine Züge der S45, S46 und S47. Auch der Abschnitt Schöneweide - Treptower Park ist den Angaben zufolge betroffen - hier fallen die S8, S85 und S9 aus. Ein Busersatzverkehr ist in allen Fällen eingerichtet.

Im Osten der Stadt ersetzen Busse die Züge der S75 zwischen Wartenburg und Springpfuhl. Die Sperrungen auf allen genannten Abschnitten sollen laut S-Bahn Berlin bis Montagfrüh, 1.30 Uhr andauern.