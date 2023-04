Burg - Wegen der Bauarbeiten auf der Autobahn 2 bei Burg (Landkreis Jerichower Land) soll der LKW-Verkehr durch Lostau demnächst verboten werden. Ab Mai dürften Lastwagen nicht mehr durch den Ort fahren, sagte Landrat Steffen Burchhardt (SPD). Die Gespräche dazu liefen bereits. Das Durchfahrtverbot könne allerdings nicht auf andere Orte der Region ausgeweitet werden - obwohl es belastend für den gesamten Landkreis sei, wenn LKW- und Autofahrer die Kreisstraßen zur Umfahrung von Staus nutzten. „Das legt den halben Landkreis lahm.“

Am Mittwoch war es auf der A2 in Richtung Hannover erneut zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Der Verkehr staute sich zeitweise auf bis zu 20 Kilometer. Das Straßennetz ringsum könne den Verkehr der dreispurigen Autobahn nicht aufnehmen, erklärte Landrat Buchhardt.

Die bundeseigene Autobahn GmbH sprach am Donnerstag von einem Extremfall. Es sei einiges zusammengekommen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Neben Markierungsarbeiten in Vorbereitung einer Baustelle habe es noch eine Ölspur gegeben. Ab Mai wird auf der Autobahn 2 wieder gebaut. In Richtung Berlin wird nach Angaben der Autobahn GmbH auf einer Länge von 9,4 km gebaut, in Fahrtrichtung Hannover auf 1,5 km Länge. Unter anderem müssten mehrere Fahrspuren der fast 30 Jahre alten Fahrbahn erneuert werden.

Die A2 gilt als eine der Ost-West-Hauptrouten, vor allem für den Schwerlastverkehr. Rund 64.000 Fahrzeuge nutzen die Autobahn nach offiziellen Angaben täglich, mehr als ein Drittel davon sind LKW. Im März hatte das Land ein großflächiges Entlastungskonzept vorgestellt, das bei Stau entweder über die B1 durch Magdeburg oder über die A14 umleitet.