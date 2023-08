Hamburg - Am letzten Wochenende der Sommerferien in Hamburg werden Bauarbeiten auf der A1 den Verkehr in der Hansestadt erheblich beeinträchtigen. Zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und der Anschlussstelle Billstedt wird den Autofahrern ab Freitagabend (19.00 Uhr) nur ein Fahrstreifen in Richtung Bremen zur Verfügung stehen. In Richtung Lübeck sind zwei Spuren frei. Normalerweise fließt der Verkehr auf der viel befahrenen Autobahn in beiden Richtungen über je drei Spuren. Die Autobahn GmbH Nord rechnet mit längeren Staus. Die Einschränkung soll am Montag gegen 5.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Seit Ende Juli wird der A1-Abschnitt zwischen Hamburg-Billstedt und dem Kreuz Hamburg-Ost saniert. Die Autobahn wurde bereits je Fahrtrichtung auf zwei Spuren verengt, was in den vergangenen Wochen täglich Staus verursacht hat. Die Asphaltarbeiten sollen bis Mitte September gehen, sind aber stark witterungsabhängig. Geplant ist der Einbau von offenporigem Asphalt - auch Flüsterasphalt genannt -, was aber nur bei warmem und trockenem Wetter möglich ist.